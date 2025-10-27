Wrapped Aave Ethereum Lido WETH（WAETHLIDOWETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 4,157.53 24H最高價 $ 4,360.8 歷史最高 $ 5,312.72 最低價 $ 1,900.47 漲跌幅（1H） -0.26% 漲跌幅（1D） +1.41% 漲跌幅（7D） +2.51%

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH（WAETHLIDOWETH）目前實時價格為 $4,241.22。過去 24 小時內，WAETHLIDOWETH 的交易價格在 $ 4,157.53 至 $ 4,360.8 之間波動，市場活躍度顯著。WAETHLIDOWETH 的歷史最高價為 $ 5,312.72，歷史最低價為 $ 1,900.47。

從短期表現來看，WAETHLIDOWETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.26%，過去 24 小時內變動為 +1.41%，過去 7 天內累計變動為 +2.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH（WAETHLIDOWETH）市場資訊

市值 $ 5.05M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.05M 流通量 1.19K 總供應量 1,190.822918791304

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH 的目前市值為 $ 5.05M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAETHLIDOWETH 的流通量為 1.19K，總供應量是 1190.822918791304，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.05M。