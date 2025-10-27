Wrapped Aave Ethereum Lido GHO（WAETHLIDOGHO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24H最低價 $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 24H最高價 24H最低價 $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 24H最高價 $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 歷史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低價 $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +0.05% 漲跌幅（7D） +0.05%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO（WAETHLIDOGHO）目前實時價格為 $1.022。過去 24 小時內，WAETHLIDOGHO 的交易價格在 $ 1.018 至 $ 1.04 之間波動，市場活躍度顯著。WAETHLIDOGHO 的歷史最高價為 $ 1.11，歷史最低價為 $ 0.920237。

從短期表現來看，WAETHLIDOGHO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.05%，過去 7 天內累計變動為 +0.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO（WAETHLIDOGHO）市場資訊

市值 $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.22M$ 18.22M $ 18.22M 流通量 17.82M 17.82M 17.82M 總供應量 17,821,953.71713071 17,821,953.71713071 17,821,953.71713071

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO 的目前市值為 $ 18.22M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAETHLIDOGHO 的流通量為 17.82M，總供應量是 17821953.71713071，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.22M。