Wrapped Aave Base wstETH（WABASWSTETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 4,799.65 24H最高價 $ 6,208.93 歷史最高 $ 8,323.65 最低價 $ 4,293.25 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +6.52% 漲跌幅（7D） -1.51%

Wrapped Aave Base wstETH（WABASWSTETH）目前實時價格為 $5,112.69。過去 24 小時內，WABASWSTETH 的交易價格在 $ 4,799.65 至 $ 6,208.93 之間波動，市場活躍度顯著。WABASWSTETH 的歷史最高價為 $ 8,323.65，歷史最低價為 $ 4,293.25。

從短期表現來看，WABASWSTETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +6.52%，過去 7 天內累計變動為 -1.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Base wstETH（WABASWSTETH）市場資訊

市值 $ 190.32K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 190.32K 流通量 37.22 總供應量 37.22421642756298

Wrapped Aave Base wstETH 的目前市值為 $ 190.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WABASWSTETH 的流通量為 37.22，總供應量是 37.22421642756298，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 190.32K。