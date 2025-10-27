Wrapped Aave Base WETH（WABASWETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,050.21 $ 4,050.21 $ 4,050.21 24H最低價 $ 4,741.71 $ 4,741.71 $ 4,741.71 24H最高價 24H最低價 $ 4,050.21$ 4,050.21 $ 4,050.21 24H最高價 $ 4,741.71$ 4,741.71 $ 4,741.71 歷史最高 $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 最低價 $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +1.92% 漲跌幅（7D） +0.79% 漲跌幅（7D） +0.79%

Wrapped Aave Base WETH（WABASWETH）目前實時價格為 $4,201.21。過去 24 小時內，WABASWETH 的交易價格在 $ 4,050.21 至 $ 4,741.71 之間波動，市場活躍度顯著。WABASWETH 的歷史最高價為 $ 7,104.16，歷史最低價為 $ 3,674.28。

從短期表現來看，WABASWETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +1.92%，過去 7 天內累計變動為 +0.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Base WETH（WABASWETH）市場資訊

市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 247.81 247.81 247.81 總供應量 247.8119003400587 247.8119003400587 247.8119003400587

Wrapped Aave Base WETH 的目前市值為 $ 1.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WABASWETH 的流通量為 247.81，總供應量是 247.8119003400587，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.04M。