Wrapped Aave Base USDC（WABASUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 24H最低價 $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24H最高價 24H最低價 $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 24H最高價 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 歷史最高 $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 最低價 $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 漲跌幅（1H） -1.84% 漲跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.02%

Wrapped Aave Base USDC（WABASUSDC）目前實時價格為 $1.11。過去 24 小時內，WABASUSDC 的交易價格在 $ 1.082 至 $ 1.16 之間波動，市場活躍度顯著。WABASUSDC 的歷史最高價為 $ 2.18，歷史最低價為 $ 1.011。

從短期表現來看，WABASUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.84%，過去 24 小時內變動為 -0.06%，過去 7 天內累計變動為 +0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Base USDC（WABASUSDC）市場資訊

市值 $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M 流通量 7.70M 7.70M 7.70M 總供應量 7,691,026.60829 7,691,026.60829 7,691,026.60829

Wrapped Aave Base USDC 的目前市值為 $ 8.55M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WABASUSDC 的流通量為 7.70M，總供應量是 7691026.60829，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.54M。