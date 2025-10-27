Wrapped Aave Base GHO（WABASGHO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H最低價 $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 24H最高價 24H最低價 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24H最高價 $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 歷史最高 $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 最低價 $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 漲跌幅（1H） +0.10% 漲跌幅（1D） +0.08% 漲跌幅（7D） +0.17% 漲跌幅（7D） +0.17%

Wrapped Aave Base GHO（WABASGHO）目前實時價格為 $1.029。過去 24 小時內，WABASGHO 的交易價格在 $ 1.008 至 $ 1.064 之間波動，市場活躍度顯著。WABASGHO 的歷史最高價為 $ 1.25，歷史最低價為 $ 0.81731。

從短期表現來看，WABASGHO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 +0.08%，過去 7 天內累計變動為 +0.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Base GHO（WABASGHO）市場資訊

市值 $ 12.28M$ 12.28M $ 12.28M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.28M$ 12.28M $ 12.28M 流通量 11.93M 11.93M 11.93M 總供應量 11,931,373.67028476 11,931,373.67028476 11,931,373.67028476

Wrapped Aave Base GHO 的目前市值為 $ 12.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WABASGHO 的流通量為 11.93M，總供應量是 11931373.67028476，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.28M。