Wrapped Aave Base EURC（WABASEURC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24H最低價 $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24H最高價 24H最低價 $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24H最高價 $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 歷史最高 $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 最低價 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +0.03% 漲跌幅（7D） +0.03%

Wrapped Aave Base EURC（WABASEURC）目前實時價格為 $1.19。過去 24 小時內，WABASEURC 的交易價格在 $ 1.18 至 $ 1.19 之間波動，市場活躍度顯著。WABASEURC 的歷史最高價為 $ 1.2，歷史最低價為 $ 1.16。

從短期表現來看，WABASEURC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.02%，過去 7 天內累計變動為 +0.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Base EURC（WABASEURC）市場資訊

市值 $ 166.11K$ 166.11K $ 166.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 166.11K$ 166.11K $ 166.11K 流通量 140.05K 140.05K 140.05K 總供應量 140,054.322569 140,054.322569 140,054.322569

Wrapped Aave Base EURC 的目前市值為 $ 166.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WABASEURC 的流通量為 140.05K，總供應量是 140054.322569，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 166.11K。