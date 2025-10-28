Wrapped Aave Avalanche WAVAX（WAAVAWAVAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 21.52 $ 21.52 $ 21.52 24H最低價 $ 22.56 $ 22.56 $ 22.56 24H最高價 24H最低價 $ 21.52$ 21.52 $ 21.52 24H最高價 $ 22.56$ 22.56 $ 22.56 歷史最高 $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 最低價 $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 漲跌幅（1H） +0.89% 漲跌幅（1D） +1.02% 漲跌幅（7D） -1.49% 漲跌幅（7D） -1.49%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX（WAAVAWAVAX）目前實時價格為 $21.96。過去 24 小時內，WAAVAWAVAX 的交易價格在 $ 21.52 至 $ 22.56 之間波動，市場活躍度顯著。WAAVAWAVAX 的歷史最高價為 $ 37.8，歷史最低價為 $ 9.46。

從短期表現來看，WAAVAWAVAX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.89%，過去 24 小時內變動為 +1.02%，過去 7 天內累計變動為 -1.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Avalanche WAVAX（WAAVAWAVAX）市場資訊

市值 $ 114.48K$ 114.48K $ 114.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 114.48K$ 114.48K $ 114.48K 流通量 5.22K 5.22K 5.22K 總供應量 5,215.195797435028 5,215.195797435028 5,215.195797435028

Wrapped Aave Avalanche WAVAX 的目前市值為 $ 114.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAAVAWAVAX 的流通量為 5.22K，總供應量是 5215.195797435028，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 114.48K。