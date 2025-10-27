Wrapped Aave Avalanche USDT（WAAVAUSDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.17 24H最高價 $ 1.23 歷史最高 $ 1.44 最低價 $ 0.574882 漲跌幅（1H） -0.07% 漲跌幅（1D） -2.00% 漲跌幅（7D） -0.02%

Wrapped Aave Avalanche USDT（WAAVAUSDT）目前實時價格為 $1.19。過去 24 小時內，WAAVAUSDT 的交易價格在 $ 1.17 至 $ 1.23 之間波動，市場活躍度顯著。WAAVAUSDT 的歷史最高價為 $ 1.44，歷史最低價為 $ 0.574882。

從短期表現來看，WAAVAUSDT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.07%，過去 24 小時內變動為 -2.00%，過去 7 天內累計變動為 -0.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Avalanche USDT（WAAVAUSDT）市場資訊

市值 $ 108.13K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 108.13K 流通量 91.20K 總供應量 91,198.53925

Wrapped Aave Avalanche USDT 的目前市值為 $ 108.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAAVAUSDT 的流通量為 91.20K，總供應量是 91198.53925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 108.13K。