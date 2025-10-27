Wrapped Aave Avalanche USDC（WAAVAUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.16 24H最高價 $ 1.21 歷史最高 $ 1.41 最低價 $ 0.566241 漲跌幅（1H） +0.77% 漲跌幅（1D） -1.71% 漲跌幅（7D） +0.31%

Wrapped Aave Avalanche USDC（WAAVAUSDC）目前實時價格為 $1.17。過去 24 小時內，WAAVAUSDC 的交易價格在 $ 1.16 至 $ 1.21 之間波動，市場活躍度顯著。WAAVAUSDC 的歷史最高價為 $ 1.41，歷史最低價為 $ 0.566241。

從短期表現來看，WAAVAUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.77%，過去 24 小時內變動為 -1.71%，過去 7 天內累計變動為 +0.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Avalanche USDC（WAAVAUSDC）市場資訊

市值 $ 130.18K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 130.18K 流通量 110.98K 總供應量 110,982.654086

Wrapped Aave Avalanche USDC 的目前市值為 $ 130.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAAVAUSDC 的流通量為 110.98K，總供應量是 110982.654086，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 130.18K。