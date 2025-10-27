Wrapped Aave Avalanche SAVAX（WAAVASAVAX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 24.74 $ 24.74 $ 24.74 24H最低價 $ 25.89 $ 25.89 $ 25.89 24H最高價 24H最低價 $ 24.74$ 24.74 $ 24.74 24H最高價 $ 25.89$ 25.89 $ 25.89 歷史最高 $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 最低價 $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 漲跌幅（1H） +0.41% 漲跌幅（1D） +0.65% 漲跌幅（7D） -1.22% 漲跌幅（7D） -1.22%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX（WAAVASAVAX）目前實時價格為 $25.19。過去 24 小時內，WAAVASAVAX 的交易價格在 $ 24.74 至 $ 25.89 之間波動，市場活躍度顯著。WAAVASAVAX 的歷史最高價為 $ 43.88，歷史最低價為 $ 14.82。

從短期表現來看，WAAVASAVAX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.41%，過去 24 小時內變動為 +0.65%，過去 7 天內累計變動為 -1.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Avalanche SAVAX（WAAVASAVAX）市場資訊

市值 $ 276.19K$ 276.19K $ 276.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 276.19K$ 276.19K $ 276.19K 流通量 10.97K 10.97K 10.97K 總供應量 10,969.53139870475 10,969.53139870475 10,969.53139870475

Wrapped Aave Avalanche SAVAX 的目前市值為 $ 276.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAAVASAVAX 的流通量為 10.97K，總供應量是 10969.53139870475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 276.19K。