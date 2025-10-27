Wrapped Aave Arbitrum wstETH（WAARBWSTETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,929.08 $ 4,929.08 $ 4,929.08 24H最低價 $ 5,174.61 $ 5,174.61 $ 5,174.61 24H最高價 24H最低價 $ 4,929.08$ 4,929.08 $ 4,929.08 24H最高價 $ 5,174.61$ 5,174.61 $ 5,174.61 歷史最高 $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 最低價 $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 漲跌幅（1H） +0.89% 漲跌幅（1D） +2.79% 漲跌幅（7D） +3.48% 漲跌幅（7D） +3.48%

Wrapped Aave Arbitrum wstETH（WAARBWSTETH）目前實時價格為 $5,082.34。過去 24 小時內，WAARBWSTETH 的交易價格在 $ 4,929.08 至 $ 5,174.61 之間波動，市場活躍度顯著。WAARBWSTETH 的歷史最高價為 $ 6,078.71，歷史最低價為 $ 4,345.68。

從短期表現來看，WAARBWSTETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.89%，過去 24 小時內變動為 +2.79%，過去 7 天內累計變動為 +3.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Arbitrum wstETH（WAARBWSTETH）市場資訊

市值 $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M 流通量 268.49 268.49 268.49 總供應量 268.4881778016814 268.4881778016814 268.4881778016814

Wrapped Aave Arbitrum wstETH 的目前市值為 $ 1.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAARBWSTETH 的流通量為 268.49，總供應量是 268.4881778016814，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.36M。