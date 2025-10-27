Wrapped Aave Arbitrum WETH（WAARBWETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,260.34 $ 4,260.34 $ 4,260.34 24H最低價 $ 4,477.44 $ 4,477.44 $ 4,477.44 24H最高價 24H最低價 $ 4,260.34$ 4,260.34 $ 4,260.34 24H最高價 $ 4,477.44$ 4,477.44 $ 4,477.44 歷史最高 $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 最低價 $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 漲跌幅（1H） +0.93% 漲跌幅（1D） +2.79% 漲跌幅（7D） +3.21% 漲跌幅（7D） +3.21%

Wrapped Aave Arbitrum WETH（WAARBWETH）目前實時價格為 $4,394.05。過去 24 小時內，WAARBWETH 的交易價格在 $ 4,260.34 至 $ 4,477.44 之間波動，市場活躍度顯著。WAARBWETH 的歷史最高價為 $ 5,197.67，歷史最低價為 $ 3,698.84。

從短期表現來看，WAARBWETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.93%，過去 24 小時內變動為 +2.79%，過去 7 天內累計變動為 +3.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Arbitrum WETH（WAARBWETH）市場資訊

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 232.97 232.97 232.97 總供應量 232.9683989967356 232.9683989967356 232.9683989967356

Wrapped Aave Arbitrum WETH 的目前市值為 $ 1.02M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAARBWETH 的流通量為 232.97，總供應量是 232.9683989967356，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M。