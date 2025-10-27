Wrapped Aave Arbitrum USDT（WAARBUSDT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.2 24H最低價 $ 1.23 24H最高價 歷史最高 $ 1.23 最低價 $ 1.094 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） -0.40% 漲跌幅（7D） -0.15%

Wrapped Aave Arbitrum USDT（WAARBUSDT）目前實時價格為 $1.2。過去 24 小時內，WAARBUSDT 的交易價格在 $ 1.2 至 $ 1.23 之間波動，市場活躍度顯著。WAARBUSDT 的歷史最高價為 $ 1.23，歷史最低價為 $ 1.094。

從短期表現來看，WAARBUSDT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 -0.40%，過去 7 天內累計變動為 -0.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Arbitrum USDT（WAARBUSDT）市場資訊

市值 $ 3.74M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.74M 流通量 3.11M 總供應量 3,109,944.881581

Wrapped Aave Arbitrum USDT 的目前市值為 $ 3.74M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAARBUSDT 的流通量為 3.11M，總供應量是 3109944.881581，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.74M。