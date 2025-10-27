Wrapped Aave Arbitrum USDCn（WAARBUSDCN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.14 24H最低價 $ 1.17 24H最高價 歷史最高 $ 1.18 最低價 $ 1.046 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） -1.02% 漲跌幅（7D） -0.62%

Wrapped Aave Arbitrum USDCn（WAARBUSDCN）目前實時價格為 $1.15。過去 24 小時內，WAARBUSDCN 的交易價格在 $ 1.14 至 $ 1.17 之間波動，市場活躍度顯著。WAARBUSDCN 的歷史最高價為 $ 1.18，歷史最低價為 $ 1.046。

從短期表現來看，WAARBUSDCN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 -1.02%，過去 7 天內累計變動為 -0.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Arbitrum USDCn（WAARBUSDCN）市場資訊

市值 $ 3.97M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.97M 流通量 3.47M 總供應量 3,467,899.944071

Wrapped Aave Arbitrum USDCn 的目前市值為 $ 3.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAARBUSDCN 的流通量為 3.47M，總供應量是 3467899.944071，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.97M。