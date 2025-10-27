Wrapped Aave Arbitrum GHO（WAARBGHO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.064 $ 1.064 $ 1.064 24H最低價 $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 24H最高價 24H最低價 $ 1.064$ 1.064 $ 1.064 24H最高價 $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 歷史最高 $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 最低價 $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） -1.58% 漲跌幅（7D） -0.70% 漲跌幅（7D） -0.70%

Wrapped Aave Arbitrum GHO（WAARBGHO）目前實時價格為 $1.07。過去 24 小時內，WAARBGHO 的交易價格在 $ 1.064 至 $ 1.096 之間波動，市場活躍度顯著。WAARBGHO 的歷史最高價為 $ 1.098，歷史最低價為 $ 0.976544。

從短期表現來看，WAARBGHO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 -1.58%，過去 7 天內累計變動為 -0.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Arbitrum GHO（WAARBGHO）市場資訊

市值 $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.80M$ 5.80M $ 5.80M 流通量 5.43M 5.43M 5.43M 總供應量 5,426,429.376741041 5,426,429.376741041 5,426,429.376741041

Wrapped Aave Arbitrum GHO 的目前市值為 $ 5.80M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAARBGHO 的流通量為 5.43M，總供應量是 5426429.376741041，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.80M。