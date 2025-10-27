Wrapped Aave Arbitrum ezETH（WAARBEZETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,310.53 $ 4,310.53 $ 4,310.53 24H最低價 $ 4,510.16 $ 4,510.16 $ 4,510.16 24H最高價 24H最低價 $ 4,310.53$ 4,310.53 $ 4,310.53 24H最高價 $ 4,510.16$ 4,510.16 $ 4,510.16 歷史最高 $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 最低價 $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +2.76% 漲跌幅（7D） +3.79% 漲跌幅（7D） +3.79%

Wrapped Aave Arbitrum ezETH（WAARBEZETH）目前實時價格為 $4,440.55。過去 24 小時內，WAARBEZETH 的交易價格在 $ 4,310.53 至 $ 4,510.16 之間波動，市場活躍度顯著。WAARBEZETH 的歷史最高價為 $ 5,048.06，歷史最低價為 $ 3,833.47。

從短期表現來看，WAARBEZETH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +2.76%，過去 7 天內累計變動為 +3.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped Aave Arbitrum ezETH（WAARBEZETH）市場資訊

市值 $ 916.84K$ 916.84K $ 916.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 916.84K$ 916.84K $ 916.84K 流通量 206.64 206.64 206.64 總供應量 206.6385117409049 206.6385117409049 206.6385117409049

Wrapped Aave Arbitrum ezETH 的目前市值為 $ 916.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAARBEZETH 的流通量為 206.64，總供應量是 206.6385117409049，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 916.84K。