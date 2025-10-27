Wrapped 0G（W0G）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.65 24H最低價 $ 1.8 24H最高價 歷史最高 $ 3.31 最低價 $ 1.66 漲跌幅（1H） -0.93% 漲跌幅（1D） -6.00% 漲跌幅（7D） -9.07%

Wrapped 0G（W0G）目前實時價格為 $1.66。過去 24 小時內，W0G 的交易價格在 $ 1.65 至 $ 1.8 之間波動，市場活躍度顯著。W0G 的歷史最高價為 $ 3.31，歷史最低價為 $ 1.66。

從短期表現來看，W0G 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.93%，過去 24 小時內變動為 -6.00%，過去 7 天內累計變動為 -9.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped 0G（W0G）市場資訊

市值 $ 20.10M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 20.10M 流通量 12.14M 總供應量 12,139,349.0

Wrapped 0G 的目前市值為 $ 20.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。W0G 的流通量為 12.14M，總供應量是 12139349.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.10M。