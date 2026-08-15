wQIE 今日價格

wQIE (WQIE) 今日實時價格為 $ 0.02445157，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WQIE 兌 USD 的匯率為 $ 0.02445157 每 WQIE。

wQIE 目前市值在 $ 23,810 排名第 #-，流通供應量為 968.13K WQIE。過去 24 小時內，WQIE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.210332，而歷史最低價為 $ 0.00401289。

短期表現方面，WQIE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 11.32。

wQIE（WQIE）市場資訊

市值 $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K 成交量（24H） $ 11.32$ 11.32 $ 11.32 完全稀釋市值 $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K 流通量 968.13K 968.13K 968.13K 總供應量 968,128.3587 968,128.3587 968,128.3587

wQIE 的目前市值為 $ 23.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.32。WQIE 的流通量為 968.13K，總供應量是 968128.3587，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.81K。