WPAY（WPAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.170064 24H最高價 $ 0.172426 歷史最高 $ 0.262798 最低價 $ 0.04720244 漲跌幅（1H） -0.13% 漲跌幅（1D） +0.11% 漲跌幅（7D） -2.31%

WPAY（WPAY）目前實時價格為 $0.171044。過去 24 小時內，WPAY 的交易價格在 $ 0.170064 至 $ 0.172426 之間波動，市場活躍度顯著。WPAY 的歷史最高價為 $ 0.262798，歷史最低價為 $ 0.04720244。

從短期表現來看，WPAY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.13%，過去 24 小時內變動為 +0.11%，過去 7 天內累計變動為 -2.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WPAY（WPAY）市場資訊

市值 $ 2.04M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.71B 流通量 11.92M 總供應量 10,000,000,000.0

WPAY 的目前市值為 $ 2.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WPAY 的流通量為 11.92M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.71B。