Wownero 價格 (WOW)
今天 Wownero (WOW) 的實時價格爲 0.147921 USD。目前其市值爲 $ 13.19M USD。WOW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wownero 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.01K USD
- Wownero 當天價格變化爲 -2.17%
- 其循環供應量爲 89.20M USD
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今天內，Wownero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0032896285212836。
在過去30天內，Wownero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1272953543。
在過去60天內，Wownero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2996407739。
在過去90天內，Wownero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.10514314736771177。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0032896285212836
|-2.17%
|30天
|$ +0.1272953543
|+86.06%
|60天
|$ +0.2996407739
|+202.57%
|90天
|$ +0.10514314736771177
|+245.79%
Wownero 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.26%
-2.17%
+6.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet.
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|1 WOW 兌換 AUD
A$0.23519439
|1 WOW 兌換 GBP
￡0.11685759
|1 WOW 兌換 EUR
€0.14200416
|1 WOW 兌換 USD
$0.147921
|1 WOW 兌換 MYR
RM0.6656445
|1 WOW 兌換 TRY
₺5.19054789
|1 WOW 兌換 JPY
¥23.24578515
|1 WOW 兌換 RUB
₽15.23438379
|1 WOW 兌換 INR
₹12.58659789
|1 WOW 兌換 IDR
Rp2,424.93403824
|1 WOW 兌換 PHP
₱8.73473505
|1 WOW 兌換 EGP
￡E.7.52769969
|1 WOW 兌換 BRL
R$0.91267257
|1 WOW 兌換 CAD
C$0.21152703
|1 WOW 兌換 BDT
৳17.67803871
|1 WOW 兌換 NGN
₦229.69024959
|1 WOW 兌換 UAH
₴6.20972358
|1 WOW 兌換 VES
Bs7.39605
|1 WOW 兌換 PKR
Rs41.16789351
|1 WOW 兌換 KZT
₸77.60675265
|1 WOW 兌換 THB
฿5.10623292
|1 WOW 兌換 TWD
NT$4.82814144
|1 WOW 兌換 CHF
Fr0.13164969
|1 WOW 兌換 HKD
HK$1.14934617
|1 WOW 兌換 MAD
.د.م1.48364763