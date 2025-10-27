Worthless（WORTHLESS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03812991 $ 0.03812991 $ 0.03812991 24H最低價 $ 0.0420618 $ 0.0420618 $ 0.0420618 24H最高價 24H最低價 $ 0.03812991$ 0.03812991 $ 0.03812991 24H最高價 $ 0.0420618$ 0.0420618 $ 0.0420618 歷史最高 $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 最低價 $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 漲跌幅（1H） -1.44% 漲跌幅（1D） -1.16% 漲跌幅（7D） +32.74% 漲跌幅（7D） +32.74%

Worthless（WORTHLESS）目前實時價格為 $0.03966193。過去 24 小時內，WORTHLESS 的交易價格在 $ 0.03812991 至 $ 0.0420618 之間波動，市場活躍度顯著。WORTHLESS 的歷史最高價為 $ 0.09603，歷史最低價為 $ 0.01145166。

從短期表現來看，WORTHLESS 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.44%，過去 24 小時內變動為 -1.16%，過去 7 天內累計變動為 +32.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Worthless（WORTHLESS）市場資訊

市值 $ 39.61M$ 39.61M $ 39.61M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 39.61M$ 39.61M $ 39.61M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Worthless 的目前市值為 $ 39.61M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WORTHLESS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 39.61M。