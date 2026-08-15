Worldwide USD 今日價格

Worldwide USD (WUSD) 今日實時價格為 $ 0.991864，過去 24 小時內變化了 3.23%。目前 WUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.991864 每 WUSD。

Worldwide USD 目前市值在 $ 653,434 排名第 #-，流通供應量為 658.79K WUSD。過去 24 小時內，WUSD 的交易價格在 $ 0.944327（低點）和 $ 0.993267（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.29，而歷史最低價為 $ 0.934513。

短期表現方面，WUSD 在過去一小時內波動了 +0.78%，過去7 天內波動了 -6.94%。過去一天，總交易量達到 $ 1.06。

Worldwide USD（WUSD）市場資訊

市值 $ 653.43K$ 653.43K $ 653.43K 成交量（24H） $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 完全稀釋市值 $ 653.43K$ 653.43K $ 653.43K 流通量 658.79K 658.79K 658.79K 總供應量 658,792.9642690615 658,792.9642690615 658,792.9642690615

Worldwide USD 的目前市值為 $ 653.43K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.06。WUSD 的流通量為 658.79K，總供應量是 658792.9642690615，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 653.43K。