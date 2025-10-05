Worlds First Memecoin（LOLCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00203323 24H最高價 $ 0.00255007 歷史最高 $ 0.00795894 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.10% 漲跌幅（1D） +9.95% 漲跌幅（7D） -5.72%

Worlds First Memecoin（LOLCOIN）目前實時價格為 $0.00227353。過去 24 小時內，LOLCOIN 的交易價格在 $ 0.00203323 至 $ 0.00255007 之間波動，市場活躍度顯著。LOLCOIN 的歷史最高價為 $ 0.00795894，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LOLCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.10%，過去 24 小時內變動為 +9.95%，過去 7 天內累計變動為 -5.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Worlds First Memecoin（LOLCOIN）市場資訊

市值 $ 2.30M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.30M 流通量 999.61M 總供應量 999,612,754.218761

Worlds First Memecoin 的目前市值為 $ 2.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LOLCOIN 的流通量為 999.61M，總供應量是 999612754.218761，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.30M。