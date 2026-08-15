World Rebuilding Trust 今日價格

World Rebuilding Trust (WRT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 WRT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WRT。

World Rebuilding Trust 目前市值在 $ 11,288.63 排名第 #-，流通供應量為 999.93M WRT。過去 24 小時內，WRT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WRT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.81%。過去一天，總交易量達到 --。

World Rebuilding Trust（WRT）市場資訊

市值 $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,930,540.277753 999,930,540.277753 999,930,540.277753

World Rebuilding Trust 的目前市值為 $ 11.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WRT 的流通量為 999.93M，總供應量是 999930540.277753，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.29K。