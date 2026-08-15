World Peace 今日價格

World Peace (PEACE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.28%。目前 PEACE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PEACE。

World Peace 目前市值在 $ 49,419 排名第 #-，流通供應量為 985.65M PEACE。過去 24 小時內，PEACE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00122705，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PEACE 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 -4.75%。過去一天，總交易量達到 --。

World Peace（PEACE）市場資訊

市值 $ 49.42K$ 49.42K $ 49.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.42K$ 49.42K $ 49.42K 流通量 985.65M 985.65M 985.65M 總供應量 995,647,322.0 995,647,322.0 995,647,322.0

World Peace 的目前市值為 $ 49.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEACE 的流通量為 985.65M，總供應量是 995647322.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.42K。