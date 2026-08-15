World Of Claudecraft 今日價格

World Of Claudecraft (WOC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.20%。目前 WOC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WOC。

World Of Claudecraft 目前市值在 $ 155,603 排名第 #-，流通供應量為 997.27M WOC。過去 24 小時內，WOC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WOC 在過去一小時內波動了 +0.35%，過去7 天內波動了 -2.11%。過去一天，總交易量達到 $ 8.84K。

World Of Claudecraft（WOC）市場資訊

市值 $ 155.60K$ 155.60K $ 155.60K 成交量（24H） $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K 完全稀釋市值 $ 155.60K$ 155.60K $ 155.60K 流通量 997.27M 997.27M 997.27M 總供應量 997,269,831.649144 997,269,831.649144 997,269,831.649144

World Of Claudecraft 的目前市值為 $ 155.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.84K。WOC 的流通量為 997.27M，總供應量是 997269831.649144，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 155.60K。