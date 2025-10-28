World Computer Money（WCM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00004955 $ 0.00004955 $ 0.00004955 24H最低價 $ 0.00005374 $ 0.00005374 $ 0.00005374 24H最高價 24H最低價 $ 0.00004955$ 0.00004955 $ 0.00004955 24H最高價 $ 0.00005374$ 0.00005374 $ 0.00005374 歷史最高 $ 0.00125507$ 0.00125507 $ 0.00125507 最低價 $ 0.00004702$ 0.00004702 $ 0.00004702 漲跌幅（1H） +0.53% 漲跌幅（1D） -4.45% 漲跌幅（7D） -4.15% 漲跌幅（7D） -4.15%

World Computer Money（WCM）目前實時價格為 $0.00005026。過去 24 小時內，WCM 的交易價格在 $ 0.00004955 至 $ 0.00005374 之間波動，市場活躍度顯著。WCM 的歷史最高價為 $ 0.00125507，歷史最低價為 $ 0.00004702。

從短期表現來看，WCM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.53%，過去 24 小時內變動為 -4.45%，過去 7 天內累計變動為 -4.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

World Computer Money（WCM）市場資訊

市值 $ 46.48K$ 46.48K $ 46.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 46.48K$ 46.48K $ 46.48K 流通量 924.93M 924.93M 924.93M 總供應量 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

World Computer Money 的目前市值為 $ 46.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WCM 的流通量為 924.93M，總供應量是 924929416.8968393，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.48K。