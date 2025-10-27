World Cat（WORLD CAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0258349 24H最高價 $ 0.02725577 歷史最高 $ 0.09714 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.51% 漲跌幅（1D） -3.21% 漲跌幅（7D） -12.40%

World Cat（WORLD CAT）目前實時價格為 $0.02607085。過去 24 小時內，WORLD CAT 的交易價格在 $ 0.0258349 至 $ 0.02725577 之間波動，市場活躍度顯著。WORLD CAT 的歷史最高價為 $ 0.09714，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WORLD CAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.51%，過去 24 小時內變動為 -3.21%，過去 7 天內累計變動為 -12.40%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

World Cat（WORLD CAT）市場資訊

市值 $ 2.08M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.08M 流通量 80.00M 總供應量 79,999,978.71555756

World Cat 的目前市值為 $ 2.08M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WORLD CAT 的流通量為 80.00M，總供應量是 79999978.71555756，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.08M。