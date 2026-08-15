Woofy 今日價格

Woofy (WOOFY) 今日實時價格為 $ 0.00192632，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 WOOFY 兌 USD 的匯率為 $ 0.00192632 每 WOOFY。

Woofy 目前市值在 $ 27,959 排名第 #-，流通供應量為 14.51M WOOFY。過去 24 小時內，WOOFY 的交易價格在 $ 0.00190415（低點）和 $ 0.00192779（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00267657，而歷史最低價為 $ 0.00157802。

短期表現方面，WOOFY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -8.80%。過去一天，總交易量達到 $ 998.10。

Woofy（WOOFY）市場資訊

市值 $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K 成交量（24H） $ 998.10$ 998.10 $ 998.10 完全稀釋市值 $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K 流通量 14.51M 14.51M 14.51M 總供應量 14,514,413.93539469 14,514,413.93539469 14,514,413.93539469

Woofy 的目前市值為 $ 27.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 998.10。WOOFY 的流通量為 14.51M，總供應量是 14514413.93539469，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.96K。