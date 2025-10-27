Womo（WM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.343745 24H最高價 $ 0.372559 歷史最高 $ 0.694689 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.24% 漲跌幅（1D） +1.06% 漲跌幅（7D） +6.50%

Womo（WM）目前實時價格為 $0.347402。過去 24 小時內，WM 的交易價格在 $ 0.343745 至 $ 0.372559 之間波動，市場活躍度顯著。WM 的歷史最高價為 $ 0.694689，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 +1.06%，過去 7 天內累計變動為 +6.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Womo（WM）市場資訊

市值 $ 347.49K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 347.49K 流通量 1.00M 總供應量 1,000,077.480174482

Womo 的目前市值為 $ 347.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WM 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000077.480174482，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 347.49K。