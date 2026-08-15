Wombat Exchange 今日價格

Wombat Exchange (WOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.82%。目前 WOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WOM。

Wombat Exchange 目前市值在 $ 123,696 排名第 #-，流通供應量為 195.77M WOM。過去 24 小時內，WOM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.084，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WOM 在過去一小時內波動了 -0.70%，過去7 天內波動了 -1.33%。過去一天，總交易量達到 $ 6.22K。

Wombat Exchange（WOM）市場資訊

市值 $ 123.70K$ 123.70K $ 123.70K 成交量（24H） $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K 完全稀釋市值 $ 631.86K$ 631.86K $ 631.86K 流通量 195.77M 195.77M 195.77M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wombat Exchange 的目前市值為 $ 123.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.22K。WOM 的流通量為 195.77M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 631.86K。