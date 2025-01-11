WJEWEL 圖標

WJEWEL 價格 (WJEWEL)

USD

WJEWEL (WJEWEL) 實時價格圖表

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-6.20%(1D)

今天 WJEWEL (WJEWEL) 的價格

今天 WJEWEL (WJEWEL) 的實時價格爲 0.089184 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WJEWEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WJEWEL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 139.14K USD
- WJEWEL 當天價格變化爲 -6.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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WJEWEL (WJEWEL) 價格表現 USD

今天內，WJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00599191928682471
在過去30天內，WJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0434047915
在過去60天內，WJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0316087627
在過去90天內，WJEWEL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04803182027825008

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00599191928682471-6.29%
30天$ -0.0434047915-48.66%
60天$ -0.0316087627-35.44%
90天$ -0.04803182027825008-35.00%

WJEWEL (WJEWEL) 價格分析

WJEWEL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.095966
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-22.21%

WJEWEL (WJEWEL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 139.14K
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什麼是WJEWEL (WJEWEL)

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WJEWEL 兌換爲當地貨幣

1 WJEWEL 兌換 AUD
A$0.14447808
1 WJEWEL 兌換 GBP
0.07223904
1 WJEWEL 兌換 EUR
0.08650848
1 WJEWEL 兌換 USD
$0.089184
1 WJEWEL 兌換 MYR
RM0.40043616
1 WJEWEL 兌換 TRY
3.15889728
1 WJEWEL 兌換 JPY
¥14.06164128
1 WJEWEL 兌換 RUB
9.06376992
1 WJEWEL 兌換 INR
7.68676896
1 WJEWEL 兌換 IDR
Rp1,462.03255296
1 WJEWEL 兌換 PHP
5.261856
1 WJEWEL 兌換 EGP
￡E.4.50646752
1 WJEWEL 兌換 BRL
R$0.54580608
1 WJEWEL 兌換 CAD
C$0.12842496
1 WJEWEL 兌換 BDT
10.87866432
1 WJEWEL 兌換 NGN
138.26908992
1 WJEWEL 兌換 UAH
3.77069952
1 WJEWEL 兌換 VES
Bs4.726752
1 WJEWEL 兌換 PKR
Rs24.83506848
1 WJEWEL 兌換 KZT
47.0623968
1 WJEWEL 兌換 THB
฿3.09290112
1 WJEWEL 兌換 TWD
NT$2.95288224
1 WJEWEL 兌換 CHF
Fr0.08115744
1 WJEWEL 兌換 HKD
HK$0.69385152
1 WJEWEL 兌換 MAD
.د.م0.89540736