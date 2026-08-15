wiwiwi 今日價格

wiwiwi (WIWIWI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.38%。目前 WIWIWI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WIWIWI。

wiwiwi 目前市值在 $ 434,313 排名第 #-，流通供應量為 962.66M WIWIWI。過去 24 小時內，WIWIWI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WIWIWI 在過去一小時內波動了 -7.95%，過去7 天內波動了 -16.32%。過去一天，總交易量達到 $ 231.64K。

wiwiwi（WIWIWI）市場資訊

市值 $ 434.31K$ 434.31K $ 434.31K 成交量（24H） $ 231.64K$ 231.64K $ 231.64K 完全稀釋市值 $ 434.31K$ 434.31K $ 434.31K 流通量 962.66M 962.66M 962.66M 總供應量 962,664,029.03674 962,664,029.03674 962,664,029.03674

wiwiwi 的目前市值為 $ 434.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 231.64K。WIWIWI 的流通量為 962.66M，總供應量是 962664029.03674，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 434.31K。