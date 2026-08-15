WISHDOG 今日價格

WISHDOG (WISHDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 WISHDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WISHDOG。

WISHDOG 目前市值在 $ 26,452 排名第 #-，流通供應量為 1.00B WISHDOG。過去 24 小時內，WISHDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00324898，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WISHDOG 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -2.43%。過去一天，總交易量達到 --。

WISHDOG（WISHDOG）市場資訊

市值 $ 26.45K$ 26.45K $ 26.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.45K$ 26.45K $ 26.45K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WISHDOG 的目前市值為 $ 26.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WISHDOG 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.45K。