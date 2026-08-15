Wisdomise AI 今日價格

Wisdomise AI (WSDM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 28.97%。目前 WSDM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WSDM。

Wisdomise AI 目前市值在 $ 41,601 排名第 #-，流通供應量為 487.87M WSDM。過去 24 小時內，WSDM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.134712，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WSDM 在過去一小時內波動了 +3.76%，過去7 天內波動了 -12.82%。過去一天，總交易量達到 --。

Wisdomise AI（WSDM）市場資訊

市值 $ 41.60K$ 41.60K $ 41.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.17K$ 49.17K $ 49.17K 流通量 487.87M 487.87M 487.87M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wisdomise AI 的目前市值為 $ 41.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WSDM 的流通量為 487.87M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.17K。