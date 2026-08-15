WINR Protocol 今日價格

WINR Protocol (WINR) 今日實時價格為 $ 0.004382，過去 24 小時內變化了 3.97%。目前 WINR 兌 USD 的匯率為 $ 0.004382 每 WINR。

WINR Protocol 目前市值在 $ 3,968,071 排名第 #-，流通供應量為 887.27M WINR。過去 24 小時內，WINR 的交易價格在 $ 0.0043549（低點）和 $ 0.00461597（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.147289，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WINR 在過去一小時內波動了 -2.04%，過去7 天內波動了 +6.00%。過去一天，總交易量達到 $ 12.95K。

WINR Protocol（WINR）市場資訊

市值 $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M 成交量（24H） $ 12.95K$ 12.95K $ 12.95K 完全稀釋市值 $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M 流通量 887.27M 887.27M 887.27M 總供應量 887,273,056.559006 887,273,056.559006 887,273,056.559006

WINR Protocol 的目前市值為 $ 3.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.95K。WINR 的流通量為 887.27M，總供應量是 887273056.559006，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.97M。