Winnie the Poodle 價格 (WINNIE)
今天 Winnie the Poodle (WINNIE) 的實時價格爲 0.00757128 USD。目前其市值爲 $ 7.57M USD。WINNIE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Winnie the Poodle 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 154.92K USD
- Winnie the Poodle 當天價格變化爲 -2.27%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
在獲取 MEXC 上從 WINNIE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WINNIE 價格信息的首選平臺。
今天內，Winnie the Poodle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000176490803069671。
在過去30天內，Winnie the Poodle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006194881。
在過去60天內，Winnie the Poodle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Winnie the Poodle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000176490803069671
|-2.27%
|30天
|$ -0.0006194881
|-8.18%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Winnie the Poodle 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.23%
-2.27%
+12.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 WINNIE 兌換 AUD
A$0.0120383352
|1 WINNIE 兌換 GBP
￡0.0059813112
|1 WINNIE 兌換 EUR
€0.0072684288
|1 WINNIE 兌換 USD
$0.00757128
|1 WINNIE 兌換 MYR
RM0.03407076
|1 WINNIE 兌換 TRY
₺0.2656762152
|1 WINNIE 兌換 JPY
¥1.1896752264
|1 WINNIE 兌換 RUB
₽0.77984184
|1 WINNIE 兌換 INR
₹0.6442402152
|1 WINNIE 兌換 IDR
Rp124.1193244032
|1 WINNIE 兌換 PHP
₱0.447084084
|1 WINNIE 兌換 EGP
￡E.0.3853024392
|1 WINNIE 兌換 BRL
R$0.0467147976
|1 WINNIE 兌換 CAD
C$0.0108269304
|1 WINNIE 兌換 BDT
৳0.9048436728
|1 WINNIE 兌換 NGN
₦11.7566078712
|1 WINNIE 兌換 UAH
₴0.3178423344
|1 WINNIE 兌換 VES
Bs0.378564
|1 WINNIE 兌換 PKR
Rs2.1071629368
|1 WINNIE 兌換 KZT
₸3.972272052
|1 WINNIE 兌換 THB
฿0.2613605856
|1 WINNIE 兌換 TWD
NT$0.2471265792
|1 WINNIE 兌換 CHF
Fr0.0067384392
|1 WINNIE 兌換 HKD
HK$0.0588288456
|1 WINNIE 兌換 MAD
.د.م0.0759399384