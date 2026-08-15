Wing Finance 今日價格

Wing Finance (WING) 今日實時價格為 $ 0.00299829，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WING 兌 USD 的匯率為 $ 0.00299829 每 WING。

Wing Finance 目前市值在 $ 20,694 排名第 #-，流通供應量為 6.92M WING。過去 24 小時內，WING 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 249.54，而歷史最低價為 $ 0.00179875。

短期表現方面，WING 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 810.89。

Wing Finance（WING）市場資訊

市值 $ 20.69K$ 20.69K $ 20.69K 成交量（24H） $ 810.89$ 810.89 $ 810.89 完全稀釋市值 $ 22.90K$ 22.90K $ 22.90K 流通量 6.92M 6.92M 6.92M 總供應量 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271 7,638,124.869989271

Wing Finance 的目前市值為 $ 20.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 810.89。WING 的流通量為 6.92M，總供應量是 7638124.869989271，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.90K。