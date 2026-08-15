Wildcard 今日價格

Wildcard (WC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WC。

Wildcard 目前市值在 $ 32,919 排名第 #-，流通供應量為 63.93M WC。過去 24 小時內，WC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01427047，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.28%。過去一天，總交易量達到 $ 77.51。

Wildcard（WC）市場資訊

市值 $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K 成交量（24H） $ 77.51$ 77.51 $ 77.51 完全稀釋市值 $ 32.92K$ 32.92K $ 32.92K 流通量 63.93M 63.93M 63.93M 總供應量 63,934,281.71398 63,934,281.71398 63,934,281.71398

Wildcard 的目前市值為 $ 32.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 77.51。WC 的流通量為 63.93M，總供應量是 63934281.71398，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.92K。