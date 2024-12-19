WigoSwap 價格 (WIGO)
今天 WigoSwap (WIGO) 的實時價格爲 0.00907493 USD。目前其市值爲 $ 16.15M USD。WIGO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
WigoSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 239.70K USD
- WigoSwap 當天價格變化爲 -7.05%
- 其循環供應量爲 1.78B USD
在獲取 MEXC 上從 WIGO兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 WIGO 價格信息的首選平臺。
今天內，WigoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000689098375416259。
在過去30天內，WigoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023948930。
在過去60天內，WigoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0050169416。
在過去90天內，WigoSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01107111067702601。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000689098375416259
|-7.05%
|30天
|$ -0.0023948930
|-26.39%
|60天
|$ -0.0050169416
|-55.28%
|90天
|$ -0.01107111067702601
|-54.95%
WigoSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.66%
-7.05%
-17.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 WIGO 兌換 AUD
A$0.0144291387
|1 WIGO 兌換 GBP
￡0.0071691947
|1 WIGO 兌換 EUR
€0.0087119328
|1 WIGO 兌換 USD
$0.00907493
|1 WIGO 兌換 MYR
RM0.040837185
|1 WIGO 兌換 TRY
₺0.3184392937
|1 WIGO 兌換 JPY
¥1.4259437509
|1 WIGO 兌換 RUB
₽0.93471779
|1 WIGO 兌換 INR
₹0.7721857937
|1 WIGO 兌換 IDR
Rp148.7693204592
|1 WIGO 兌換 PHP
₱0.5358746165
|1 WIGO 兌換 EGP
￡E.0.4618231877
|1 WIGO 兌換 BRL
R$0.0559923181
|1 WIGO 兌換 CAD
C$0.0129771499
|1 WIGO 兌換 BDT
৳1.0845448843
|1 WIGO 兌換 NGN
₦14.0914605547
|1 WIGO 兌換 UAH
₴0.3809655614
|1 WIGO 兌換 VES
Bs0.4537465
|1 WIGO 兌換 PKR
Rs2.5256437683
|1 WIGO 兌換 KZT
₸4.7611620245
|1 WIGO 兌換 THB
฿0.3132665836
|1 WIGO 兌換 TWD
NT$0.2962057152
|1 WIGO 兌換 CHF
Fr0.0080766877
|1 WIGO 兌換 HKD
HK$0.0705122061
|1 WIGO 兌換 MAD
.د.م0.0910215479