Wigger Pig 今日價格

Wigger Pig (PIGGER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.96%。目前 PIGGER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PIGGER。

Wigger Pig 目前市值在 $ 45,853 排名第 #-，流通供應量為 999.61M PIGGER。過去 24 小時內，PIGGER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00454289，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PIGGER 在過去一小時內波動了 -6.13%，過去7 天內波動了 -26.83%。過去一天，總交易量達到 --。

Wigger Pig（PIGGER）市場資訊

市值 $ 45.85K$ 45.85K $ 45.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 45.85K$ 45.85K $ 45.85K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 總供應量 999,608,935.512271 999,608,935.512271 999,608,935.512271

Wigger Pig 的目前市值為 $ 45.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PIGGER 的流通量為 999.61M，總供應量是 999608935.512271，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.85K。