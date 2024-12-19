Wifejak 圖標

Wifejak 價格 (WIFE)

USD

Wifejak (WIFE) 實時價格圖表

$0.0037694
$0.0037694$0.0037694
-1.60%(1D)

今天 Wifejak (WIFE) 的價格

今天 Wifejak (WIFE) 的實時價格爲 0.0037694 USD。目前其市值爲 $ 3.76M USD。WIFE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wifejak 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 52.24K USD
- Wifejak 當天價格變化爲 -1.67%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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Wifejak (WIFE) 價格表現 USD

今天內，Wifejak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Wifejak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028425697
在過去60天內，Wifejak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0088597948
在過去90天內，Wifejak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00362058283106396683

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.67%
30天$ +0.0028425697+75.41%
60天$ +0.0088597948+235.05%
90天$ +0.00362058283106396683+2,432.91%

Wifejak (WIFE) 價格分析

Wifejak 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00327336
$ 0.00327336$ 0.00327336

$ 0.00393146
$ 0.00393146$ 0.00393146

$ 0.0224714
$ 0.0224714$ 0.0224714

+1.82%

-1.67%

-43.40%

Wifejak (WIFE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

$ 52.24K
$ 52.24K$ 52.24K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是Wifejak (WIFE)

$WIFE is a tribute to Wifejak a stereotypical wife, maybe like you(rs)? Memecoin on Solana.

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Wifejak (WIFE) 資源

官網

大家還在問：關於 Wifejak (WIFE) 的其他問題

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WIFE 兌換爲當地貨幣

1 WIFE 兌換 AUD
A$0.005993346
1 WIFE 兌換 GBP
0.002977826
1 WIFE 兌換 EUR
0.003618624
1 WIFE 兌換 USD
$0.0037694
1 WIFE 兌換 MYR
RM0.0169623
1 WIFE 兌換 TRY
0.132268246
1 WIFE 兌換 JPY
¥0.592285822
1 WIFE 兌換 RUB
0.3882482
1 WIFE 兌換 INR
0.320738246
1 WIFE 兌換 IDR
Rp61.793432736
1 WIFE 兌換 PHP
0.22258307
1 WIFE 兌換 EGP
￡E.0.191824766
1 WIFE 兌換 BRL
R$0.023257198
1 WIFE 兌換 CAD
C$0.005390242
1 WIFE 兌換 BDT
0.450480994
1 WIFE 兌換 NGN
5.853086626
1 WIFE 兌換 UAH
0.158239412
1 WIFE 兌換 VES
Bs0.18847
1 WIFE 兌換 PKR
Rs1.049061714
1 WIFE 兌換 KZT
1.97761571
1 WIFE 兌換 THB
฿0.130119688
1 WIFE 兌換 TWD
NT$0.123033216
1 WIFE 兌換 CHF
Fr0.003354766
1 WIFE 兌換 HKD
HK$0.029288238
1 WIFE 兌換 MAD
.د.م0.037807082