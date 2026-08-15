Wiener Doge on Solana 今日價格

Wiener Doge on Solana (WIENER) 今日實時價格為 $ 0.126005，過去 24 小時內變化了 22.55%。目前 WIENER 兌 USD 的匯率為 $ 0.126005 每 WIENER。

Wiener Doge on Solana 目前市值在 $ 125,914 排名第 #-，流通供應量為 999.30K WIENER。過去 24 小時內，WIENER 的交易價格在 $ 0.126151（低點）和 $ 0.164047（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.02，而歷史最低價為 $ 0.126003。

短期表現方面，WIENER 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -17.22%。過去一天，總交易量達到 $ 422.94。

Wiener Doge on Solana（WIENER）市場資訊

市值 $ 125.91K$ 125.91K $ 125.91K 成交量（24H） $ 422.94$ 422.94 $ 422.94 完全稀釋市值 $ 125.91K$ 125.91K $ 125.91K 流通量 999.30K 999.30K 999.30K 總供應量 999,299.296232 999,299.296232 999,299.296232

Wiener Doge on Solana 的目前市值為 $ 125.91K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 422.94。WIENER 的流通量為 999.30K，總供應量是 999299.296232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.91K。