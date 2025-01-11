Whitecoin 價格 (XWC)
今天 Whitecoin (XWC) 的實時價格爲 0.0278264 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XWC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Whitecoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 260.24K USD
- Whitecoin 當天價格變化爲 -3.93%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Whitecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00114077412044521。
在過去30天內，Whitecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0070621511。
在過去60天內，Whitecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0160500421。
在過去90天內，Whitecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.010998016862194835。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00114077412044521
|-3.93%
|30天
|$ -0.0070621511
|-25.37%
|60天
|$ -0.0160500421
|-57.67%
|90天
|$ +0.010998016862194835
|+65.35%
Whitecoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.45%
-3.93%
-9.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake（RPOS）Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.
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|1 XWC 兌換 AUD
A$0.045078768
|1 XWC 兌換 GBP
￡0.022539384
|1 XWC 兌換 EUR
€0.026991608
|1 XWC 兌換 USD
$0.0278264
|1 XWC 兌換 MYR
RM0.124940536
|1 XWC 兌換 TRY
₺0.985611088
|1 XWC 兌換 JPY
¥4.387388488
|1 XWC 兌換 RUB
₽2.827997032
|1 XWC 兌換 INR
₹2.398357416
|1 XWC 兌換 IDR
Rp456.170418816
|1 XWC 兌換 PHP
₱1.6417576
|1 XWC 兌換 EGP
￡E.1.406067992
|1 XWC 兌換 BRL
R$0.170297568
|1 XWC 兌換 CAD
C$0.040070016
|1 XWC 兌換 BDT
৳3.394264272
|1 XWC 兌換 NGN
₦43.141494032
|1 XWC 兌換 UAH
₴1.176500192
|1 XWC 兌換 VES
Bs1.4747992
|1 XWC 兌換 PKR
Rs7.748817608
|1 XWC 兌換 KZT
₸14.68399128
|1 XWC 兌換 THB
฿0.965019552
|1 XWC 兌換 TWD
NT$0.921332104
|1 XWC 兌換 CHF
Fr0.025322024
|1 XWC 兌換 HKD
HK$0.216489392
|1 XWC 兌換 MAD
.د.م0.279377056