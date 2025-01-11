White Lotus 圖標

White Lotus 價格 (LOTUS)

USD

White Lotus (LOTUS) 實時價格圖表

$0.82126
$0.82126$0.82126
+0.70%(1D)

今天 White Lotus (LOTUS) 的價格

今天 White Lotus (LOTUS) 的實時價格爲 0.82126 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。LOTUS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
White Lotus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 45.88 USD
- White Lotus 當天價格變化爲 +0.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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White Lotus (LOTUS) 價格表現 USD

今天內，White Lotus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00594713
在過去30天內，White Lotus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0929236801
在過去60天內，White Lotus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0233793011
在過去90天內，White Lotus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2005321461880323

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00594713+0.73%
30天$ -0.0929236801-11.31%
60天$ -0.0233793011-2.84%
90天$ +0.2005321461880323+32.31%

White Lotus (LOTUS) 價格分析

White Lotus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.814468
$ 0.814468$ 0.814468

$ 0.832718
$ 0.832718$ 0.832718

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

--

+0.73%

-5.28%

White Lotus (LOTUS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 45.88
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什麼是White Lotus (LOTUS)

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White Lotus (LOTUS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 White Lotus (LOTUS) 的其他問題

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LOTUS 兌換爲當地貨幣

1 LOTUS 兌換 AUD
A$1.3304412
1 LOTUS 兌換 GBP
0.6652206
1 LOTUS 兌換 EUR
0.7966222
1 LOTUS 兌換 USD
$0.82126
1 LOTUS 兌換 MYR
RM3.6874574
1 LOTUS 兌換 TRY
29.0890292
1 LOTUS 兌換 JPY
¥129.4880642
1 LOTUS 兌換 RUB
83.4646538
1 LOTUS 兌換 INR
70.7843994
1 LOTUS 兌換 IDR
Rp13,463.2765344
1 LOTUS 兌換 PHP
48.45434
1 LOTUS 兌換 EGP
￡E.41.4982678
1 LOTUS 兌換 BRL
R$5.0261112
1 LOTUS 兌換 CAD
C$1.1826144
1 LOTUS 兌換 BDT
100.1772948
1 LOTUS 兌換 NGN
1,273.2650788
1 LOTUS 兌換 UAH
34.7228728
1 LOTUS 兌換 VES
Bs43.52678
1 LOTUS 兌換 PKR
Rs228.6962722
1 LOTUS 兌換 KZT
433.378902
1 LOTUS 兌換 THB
฿28.4812968
1 LOTUS 兌換 TWD
NT$27.1919186
1 LOTUS 兌換 CHF
Fr0.7473466
1 LOTUS 兌換 HKD
HK$6.3894028
1 LOTUS 兌換 MAD
.د.م8.2454504