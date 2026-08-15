White Claw 今日價格

White Claw (WCLAW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.92%。目前 WCLAW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WCLAW。

White Claw 目前市值在 $ 160,737 排名第 #-，流通供應量為 781.96M WCLAW。過去 24 小時內，WCLAW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WCLAW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.14%。過去一天，總交易量達到 $ 4.17。

White Claw（WCLAW）市場資訊

市值 $ 160.74K$ 160.74K $ 160.74K 成交量（24H） $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 完全稀釋市值 $ 205.52K$ 205.52K $ 205.52K 流通量 781.96M 781.96M 781.96M 總供應量 999,830,635.140409 999,830,635.140409 999,830,635.140409

White Claw 的目前市值為 $ 160.74K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.17。WCLAW 的流通量為 781.96M，總供應量是 999830635.140409，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 205.52K。