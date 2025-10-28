WHATRR（WHATRR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001631 $ 0.00001631 $ 0.00001631 24H最低價 $ 0.00002096 $ 0.00002096 $ 0.00002096 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001631$ 0.00001631 $ 0.00001631 24H最高價 $ 0.00002096$ 0.00002096 $ 0.00002096 歷史最高 $ 0.00003584$ 0.00003584 $ 0.00003584 最低價 $ 0.00001281$ 0.00001281 $ 0.00001281 漲跌幅（1H） +16.19% 漲跌幅（1D） -3.69% 漲跌幅（7D） -23.58% 漲跌幅（7D） -23.58%

WHATRR（WHATRR）目前實時價格為 $0.00001914。過去 24 小時內，WHATRR 的交易價格在 $ 0.00001631 至 $ 0.00002096 之間波動，市場活躍度顯著。WHATRR 的歷史最高價為 $ 0.00003584，歷史最低價為 $ 0.00001281。

從短期表現來看，WHATRR 在過去 1 小時內的價格變動為 +16.19%，過去 24 小時內變動為 -3.69%，過去 7 天內累計變動為 -23.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WHATRR（WHATRR）市場資訊

市值 $ 380.79K$ 380.79K $ 380.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 380.79K$ 380.79K $ 380.79K 流通量 20.00B 20.00B 20.00B 總供應量 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275 19,999,780,014.03275

WHATRR 的目前市值為 $ 380.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WHATRR 的流通量為 20.00B，總供應量是 19999780014.03275，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 380.79K。