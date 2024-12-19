Whales Market 圖標

Whales Market 價格 (WHALES)

USD

Whales Market (WHALES) 實時價格圖表

$0.177868
$0.177868$0.177868
-12.90%(1D)

今天 Whales Market (WHALES) 的價格

今天 Whales Market (WHALES) 的實時價格爲 0.177868 USD。目前其市值爲 $ 4.64M USD。WHALES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Whales Market 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 630.00K USD
- Whales Market 當天價格變化爲 -12.92%
- 其循環供應量爲 26.03M USD

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Whales Market (WHALES) 價格表現 USD

今天內，Whales Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0264109075163096
在過去30天內，Whales Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0661720008
在過去60天內，Whales Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0956032318
在過去90天內，Whales Market 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.05834128705425175

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0264109075163096-12.92%
30天$ -0.0661720008-37.20%
60天$ +0.0956032318+53.75%
90天$ +0.05834128705425175+48.81%

Whales Market (WHALES) 價格分析

Whales Market 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.1733
$ 0.1733$ 0.1733

$ 0.204279
$ 0.204279$ 0.204279

$ 4.41
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+2.43%

-12.92%

-18.95%

Whales Market (WHALES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.64M
$ 4.64M$ 4.64M

$ 630.00K
$ 630.00K$ 630.00K

26.03M
26.03M 26.03M

什麼是Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

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Whales Market (WHALES) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Whales Market (WHALES) 的其他問題

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WHALES 兌換爲當地貨幣

1 WHALES 兌換 AUD
A$0.28281012
1 WHALES 兌換 GBP
0.14051572
1 WHALES 兌換 EUR
0.17075328
1 WHALES 兌換 USD
$0.177868
1 WHALES 兌換 MYR
RM0.800406
1 WHALES 兌換 TRY
6.24138812
1 WHALES 兌換 JPY
¥27.94839884
1 WHALES 兌換 RUB
18.320404
1 WHALES 兌換 INR
15.13478812
1 WHALES 兌換 IDR
Rp2,915.86838592
1 WHALES 兌換 PHP
10.5031054
1 WHALES 兌換 EGP
￡E.9.05170252
1 WHALES 兌換 BRL
R$1.09744556
1 WHALES 兌換 CAD
C$0.25435124
1 WHALES 兌換 BDT
21.25700468
1 WHALES 兌換 NGN
276.19165172
1 WHALES 兌換 UAH
7.46689864
1 WHALES 兌換 VES
Bs8.8934
1 WHALES 兌換 PKR
Rs49.50244308
1 WHALES 兌換 KZT
93.3184462
1 WHALES 兌換 THB
฿6.14000336
1 WHALES 兌換 TWD
NT$5.80561152
1 WHALES 兌換 CHF
Fr0.15830252
1 WHALES 兌換 HKD
HK$1.38203436
1 WHALES 兌換 MAD
.د.م1.78401604