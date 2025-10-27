WhaleAI（WHAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.174224 24H最高價 $ 0.184326 歷史最高 $ 0.532364 最低價 $ 0.068646 漲跌幅（1H） +0.51% 漲跌幅（1D） -0.63% 漲跌幅（7D） +26.52%

WhaleAI（WHAI）目前實時價格為 $0.175497。過去 24 小時內，WHAI 的交易價格在 $ 0.174224 至 $ 0.184326 之間波動，市場活躍度顯著。WHAI 的歷史最高價為 $ 0.532364，歷史最低價為 $ 0.068646。

從短期表現來看，WHAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.51%，過去 24 小時內變動為 -0.63%，過去 7 天內累計變動為 +26.52%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WhaleAI（WHAI）市場資訊

市值 $ 175.34K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 175.34K 流通量 1.00M 總供應量 1,000,000.0

WhaleAI 的目前市值為 $ 175.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WHAI 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 175.34K。